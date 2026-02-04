Haberler

Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Aksaray'da müstakil evin çatısında tadilat yapan işçi Ülfet K, dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hastaya müdahale etti ve Ülfet K, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı.

Ülfet K, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki müstakil evin çatısında tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ülfet K, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
