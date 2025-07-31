Aksaray'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Gençler Emekli Polisi Bıçakla Yaraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyen bir grup genci uyaran emekli polis memuru Ali Rıza Acun, tartışma sonrası gençler tarafından bıçakla yaralandı. Acun hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran emekli polis memuru, bıçakla yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Acun (56), Genç Osman Parkı yakınlarında yüksek sesle müzik dinleyen bir grup genci uyardı.

Müzik sesini kısmayan gençleri cep telefonuyla kayda alan Acun ile gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler Acun'u darbedip bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü

Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.