Aksaray'da Yangın: Baba ve 2 Çocuğu Dumandan Etkilendi
Aksaray'da Nakkaş Mahallesi'nde çıkan bir yangında baba ve iki çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde hasar meydana geldi.
Aksaray'da iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.
Nakkaş Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Sıcak Gelişme:
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM’de ortak grup kurmak için çatı partisinde birleşme kararı aldı.