Yuvasında yangın çıktı, anne leylek yavrularını terk etmedi

Aksaray’ın Çatalsu köyünde elektrik hattı direğindeki leylek yuvasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri 4 yavru ve anne leyleği kurtardı. Yuvasını terk etmeyen anne leyleğin bekleyişi cep telefonuyla kaydedildi.

Çatalsu köyünde elektrik hattı direğinin tepesindeki leylek yuvası, rüzgarda savrulan tellerin birbirine çarpmasıyla oluşan kıvılcımlardan tutuştu. Yuvadan çıkan dumanlar üzerine köylüler itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale edip alevleri söndürdü ve ardından yuvadaki 4 yavru ile anne leyleği kurtardı. Yangın sırasında anne leylek ise yuvasını terk etmedi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, kısa süreli koruma altına aldıkları leylekleri, yuvayı tekrar eski haline dönüştürdükten sonra yerlerine bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
