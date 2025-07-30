Aksaray'da 'Yan Baktın' Tartışması Kanlı Bitti

AKSARAY'da 'yan baktın' tartışmasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla sol bacağından vurulan Savaş Durmaz (47), yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Savaş Durmaz, kaldırımda yürürken karşılaştığı kişiyle aralarında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Savaş Durmaz, tartıştığı kişi tarafından tabancayla sol bacağından vuruldu. Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.