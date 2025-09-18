Haberler

Aksaray'da Vidanjör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devrilen vidanjörün sürücüsü Muharrem Çağlak, kaza sonrası hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde devrilen vidanjörün sürücüsü Muharrem Çağlak (62), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında ilçedeki bir iş yerinde meydana geldi. Muharrem Çağlak'ın kontrolünü yitirdiği vidanjör devrildi. Kazada sürücü Çağlak yaralandı. Çağlak'ın mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çağlak, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
