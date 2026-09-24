Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı, 1 kilo metamfetamin bulundu

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı, 1 kilo metamfetamin bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bağlıkaya Beldesi'ndeki evde yapılan aramada 53 paket halinde 1 kilogram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 400 lira ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli J.N'nin (25) Bağlıkaya Beldesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda 53 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA