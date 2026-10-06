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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı, 28 bin 420 lira ele geçirildi

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Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Kent merkezindeki adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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