Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı, 28 bin 420 lira ele geçirildi

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı, 28 bin 420 lira ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Kent merkezindeki adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA