Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 29 Tutuklama

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 29 Tutuklama
Aksaray'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 154 şüpheli gözaltına alındı ve 29'u tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında uyuşturucu maddeler ve silahlar bulunuyor.

AKSARAY'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Aksaray Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 154 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 676 gram kannobinoid, 741 uyuşturucu adet hap, 720 gram metamfetamin, 323 gram esrar, 60 gram skunk, 58 gram amfetamin, 169 bin 060 TL, ruhsatsız 6 tüfek, 147 adet tüfek kartuşu, 5 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 154 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 125 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
