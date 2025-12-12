Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar ve nakit para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 tüfek, 47 fişek, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 740 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
