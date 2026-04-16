Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 bin 200 sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.