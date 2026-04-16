Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma ekipleri, 11 bin 200 sentetik ecza hap ve 59 bin 450 lira ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 bin 200 sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 450 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut