Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı ve hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 90 ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 275 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut