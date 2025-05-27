Aksaray'da UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Yapılacak

Aksaray'da UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısı, Aksaray'da gerçekleştirilecek. Toplantıda sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim değişikliği konuları ele alınacak.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısı, yarın Aksaray'da yapılacak.

Aksaray Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısına, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile birlikte belediye başkanları katıldı.

Duman, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının ardından Aksaray'da yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyledi.

Bu toplantıda kentsel yaşam kalitesini artırmakla ilgili çalıştay yapacaklarını belirten Duman, şöyle konuştu:

"BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirmesine yönelik eğiticilerin eğitimi programlarımız olacak. Açılış toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Yönetim kurulu toplantımız yılda 2 defa yapılıyor. Bu yıl ki ilk toplantımızı Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Sonbaharda UCLG-MEWA'nın genel kurul toplantısı yapılacak. Bunun hazırlıklarını bu toplantıda ele alacağız. Teşkilatımız dünyada 7 bölgesel 2 de dünya çapında teşkilatın birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Teşkilatımız dünya nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği bir organizasyon. Aramızda Ürdün ve Filistin'den belediye başkanlarımız var. Diğer belediye başkanları da yarın bizimle birlikte olacak. Suriyeli belediye başkanları da onur konuğu olarak davet ettik. Biz kalkınmanın yerelden başladığını savunuyoruz. Bölgemizdeki yerel yönetimlerin kalkınmasına yönelik çabaların sürdürülmesinden yanayız. Belediye başkanlarını bir araya getirmek suretiyle tekrar tecrübeye para harcamayalım diyoruz. Edinilmiş ve kazanılmış tecrübelerden diğer belediye başkanlarımızın yararlanması konusunda gayretin içerisindeyiz."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaklaşık 16 ülkeden 120 kişinin katılım sağlayacağı büyük bir toplantının yarın startını vereceklerini ifade etti.

Aksaray'dan bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili mesajlar vereceklerini vurgulayan Dinçer, "Belediye başkanları ve teknik ekiplerle birlikte başta Aksaray olmak üzere bölgemiz ile ilgili kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunları ele alacağız. Şehrimiz ve bölgemiz adına çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Aksaray'ı tüm dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

Toplantı Duman'ın, Başkan Dinçer'e rozet takmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.