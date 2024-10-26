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Aksaray'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Fadimana Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aksaray'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Fadimana Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fadimana Özkan, Ortaköy ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşinin tabutunu omzunda taşıyan Rafet Özkan, duygusal anlara sebep oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aksaray'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada ölen sürücü Fadimana Özkan, Ortaköy ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazayı duyup yaklaşık 1 kilometre mesafedeki iş yerinden koşarak gelen ve kaza sonrası yaralıyken eşinin başından ayrılmadan Rafet Özkan, eşinin tabutunu omzunda taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rafet Özkan Ortaköy Aksaray trafik Kaza

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