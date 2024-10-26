Aksaray'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Fadimana Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fadimana Özkan, Ortaköy ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşinin tabutunu omzunda taşıyan Rafet Özkan, duygusal anlara sebep oldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aksaray'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada ölen sürücü Fadimana Özkan, Ortaköy ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazayı duyup yaklaşık 1 kilometre mesafedeki iş yerinden koşarak gelen ve kaza sonrası yaralıyken eşinin başından ayrılmadan Rafet Özkan, eşinin tabutunu omzunda taşıdı.