Aksaray'da Trafik Kazası: Bir Ölüm, Bir Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: Bir Ölüm, Bir Yaralı
Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki annesi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

AKSARAY'da sinyalizasyon ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan (19) yaralandı, yanındaki annesi Faden Doğan (50) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Doğan yönetimindeki 09 ADJ 547 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Sedat Özer'in (50) kullandığı 50 ABV 191 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Doğan'ın yaralandığı, yanındaki annesi Faden Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İbrahim Doğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Faden Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan TIR'ın şoförü Sedat Özer gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
