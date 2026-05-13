Aksaray'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Hasan Samet Gören idaresindeki 35 CHH 529 plakalı hafif ticari araç Aksaray-Konya kara yolu Eğrikuyu Kavşağı'nda Mecit Korkmaz kontrolündeki 68 KE 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hacı Özkan