Aksaray'da otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Aksaray'da meydana gelen otomobil kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın çarpışmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yusufcan M. idaresindeki 68 ABU 346 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Eyüp T. yönetimindeki 06 ET 2315 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlanrda bulunan A.M. ve H.M. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
