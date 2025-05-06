Aksaray'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte il protokolü öğrencilerle yürüyüş yaptı.

Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya ile beraberindeki il protokolü, öğrencilerle Ulu Cami önünden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada öğrencilerle yaya geçidini boyayan Kılınçkaya, daha sonra beraberindekilerle stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kılınçkaya, gazetecilere, trafik kurallarına farkındalık yaratmak adına yürüyüş programı düzenlediklerini söyledi.

Gençlerle, topluma trafik bilincini aşılamak için düzenlenen etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Kılınçkaya, "Trafikte bir kuralın ne kadar önemli olduğunu toplumumuz da hepimiz de biliyoruz. Kurala uyduğumuz zaman bir ömrü kurtarabiliyoruz ama ufak bir kural ihlalinde ömür boyu sakat olabiliyoruz veya canımıza mal olabiliyor. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." diye konuştu.