Aksaray'da tırla çarpışan otomobildeki 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Aksaray'da meydana gelen tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

M.U. (53) idaresindeki 68 KL 978 plakalı tır ile A.T. (69) kontrolündeki 68 HA 248 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü A.T. ile otomobildeki D.Ö. (34), E.Ö. (76), M.Ö. (1) ve G.Ö. (2) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
