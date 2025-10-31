Aksaray'da TIR Kazası: 24 Yaşındaki Şoför Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da yoldan çıkıpi boş arazideki toprak yığınına çarpan TIR'ın şoförü Furkan Altınsoy (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolu Akçakent köyü girişinde meydana geldi. Hatay'dan Gebze'ye giden Furkan Altınsoy'un kontrolünü yitirdiği 31 APL 971 plakalı kum yüklü TIR, yolun kenarında boş arazideki toprak yığınına çarptı. TIR'ın kabini hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Altınsoy'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kabin içinde sıkışan Altınsoy'un cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkartılarak otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA