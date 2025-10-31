Haberler

Aksaray'da TIR Kazası: 24 Yaşındaki Şoför Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da, kum yüklü TIR'ın yoldan çıkıp toprak yığınına çarpması sonucu 24 yaşındaki şoför Furkan Altınsoy yaşamını yitirdi. Kaza sonrası ekiplerin müdahalesiyle Altınsoy'un cansız bedeni çıkarıldı.

AKSARAY'da yoldan çıkıpi boş arazideki toprak yığınına çarpan TIR'ın şoförü Furkan Altınsoy (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolu Akçakent köyü girişinde meydana geldi. Hatay'dan Gebze'ye giden Furkan Altınsoy'un kontrolünü yitirdiği 31 APL 971 plakalı kum yüklü TIR, yolun kenarında boş arazideki toprak yığınına çarptı. TIR'ın kabini hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Altınsoy'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kabin içinde sıkışan Altınsoy'un cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkartılarak otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı

CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı! İddia hayli vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.