Aksaray'da ters şeride giren motosiklet otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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AKSARAY'da sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı plakasız motosiklet, ters şeritte ilerlerken otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 33. Cadde'de meydana geldi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Abdullah İpek (21), plakasız motosikletiyle ters şeride girip kaçmaya çalıştı. Motosiklet, bu sırada Emine Baydar'ın (39) kullandığı 68 RR 680 plakalı otomobile çarptı. Kazada Abdullah İpek, arkasındaki Ali Şahan (18) ve otomobil sürücüsü Emine Baydar yaralandı. Emine Baydar; İpek ve Şahan'ı kanlar içinde görünce ağlamaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İpek ve Şahan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı