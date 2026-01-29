Aksaray'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Aksaray'da meydana gelen kazada, Sevinçli köyü girişinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Acar S. (53) idaresindeki 68 ACR 938 plakalı otomobil, Sevinçli köyü girişinde tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel