Aksaray'da Tarım Arazisinde Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde tarım arazisinde dolaşırken yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Cenaze, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi ve belde mezarlığında defnedildi.