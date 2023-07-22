Aksaray'da Tarım Arazisinde Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde tarım arazisinde dolaşırken yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Cenaze, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi ve belde mezarlığında defnedildi.
Aksaray'da tarım arazisinde dolaşırken yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde gezerken yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan 56 yaşındaki Gıyasettin Ar hayatını kaybetti. Arazide yerde yatan şahsı gören çiftçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. 1 yıl kadar önce kanser hastası olduğu ve tedaviyle kanseri yendiği öğrenilen Gıyasettin Ar'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kahvecilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ar'ın cenazesi beldede kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi. - AKSARAY