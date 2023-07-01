Aksaray'da Sondaj Makinesi Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir sondaj makinesi operatörü, yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Operatörün cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde elektrik akımına kapılan sondaj makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Sondaj makinesi operatörü Ali Dağlı (60), ilçeye bağlı Böğet köyünde, bir tarlada sondaj makinasının kulesini kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli olduğu ve 12 çocuğu bulunduğu öğrenilen Dağlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.