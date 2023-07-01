Aksaray'da Sondaj Makinesi Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir sondaj makinesi operatörü, yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Operatörün cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.