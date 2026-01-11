Haberler

Aksaray'da sobadan sızan gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi, baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 8 kişi, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kümbet köyünde, aynı evde bulunan Fikriye Ö. (66), Züleyha Ö. (61), Cafer Ö. (61), Buket A. (33), Kerem D. (10), Seher D. (27), Çağatay D. (4) ve Kenan İlker A'da (8), sabah saatlerinde baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendikleri belirlenen 8 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

