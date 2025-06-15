Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti, 12 Yaralı

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Aksaray'da Endonezyalı turistleri taşıyan sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada pilot Hüseyin Türk hayatını kaybederken, 12 kişi hafif yaralandı.

1) AKSARAY'DA SERT İNİŞ YAPAN SICAK HAVA BALONU SÜRÜKLENDİ; PİLOT ÖLDÜ, 12 YARALI- YENİDEN /VİDEO EKLENDİ (YENİDEN)

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AKSARAY'da Endonezyalı turist kafilesini gezdiren sıcak hava balonu anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada, sürüklenen sepetin altında kalan pilot Hüseyin Türk (37) hayatını kaybetti, 12 kişide hafif yaralandı.

Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi bölgesinden saat 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yaptı. Bu sırada ayağına ip dolanan pilot Hüseyin Türk sürüklenen sepetin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, pilot Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 6 yıllık pilot olan 3 çocuk babası Türk'ün cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Türk'ün cenazesinin otopsi sonrası memleketi Nevşehir'e götürüleceği belirtildi.

BİR BALDON DAHA SERT İNİŞ YAPTI

Öte yandan yine Ihlara Vadisi bölgesinden havalanan başka bir sıcak hava balonun da, anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptığı herhangi bir yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Aksaray Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "15.06.2025 tarihi, saat 05.00 sularında, Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sularında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, balonda bulunan 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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