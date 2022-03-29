Aksaray'da şehit ve gaziler için fidan dikildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da "Her Şehit İçin Bir Fidan" etkinliği kapsamında 350 fidan dikildi.

Akin Köyünde düzenlenen programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk eşi Esra Duruk, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, birim müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Duruk, düzenlenen etkinlikte bütün şehit ve gaziler adına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehit ve gaziler için ne yapılsa az olacağını vurgulayan Duruk, "Al bayrağımızı bu güzel vatanımızı şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Hem onları unutturmama adına hem de onların anısına saygı gösterme ve anılarının sonsuza denk yaşaması adına ağaç dikimi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerde düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.