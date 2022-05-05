Sağanak, su baskınlarına neden oldu

Aksaray'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Güzelyurt ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Selime beldesi ve Aksaray merkeze bağlı Kargın köyünde dereler taştı, bazı tarım arazileri ile evlerde su baskınları meydana geldi.

Yağıştan en fazla etkilenen Selime beldesini ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşlarla görüştü. AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve diğer ilgililerden bilgi alan Vali Aydoğdu; Güzelyurt ilçe merkezi ve Selime beldesinde kısa süre etkili yağan sağanakla, ani su baskınlarının meydana geldiğini, bölgeye sevk edilen AFAD ve diğer birimlerin çalışma başlattığını söyledi.

Vali Aydoğdu, yaralanma ve can kaybının olmadığını, yaşanan afetten olumsuz etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

DSİ tarafından Melendiz Çayı ve diğer derelerin kontrol edildiğini belirten Aydoğdu, beklenen yağışlarla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. AFAD ekiplerinin su baskınlarına maruz kalan evlerin bodrum katlarında su tahliyesine yönelik çalışmalarına başladığını ifade eden Aydoğdu, su baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlarla görüştü.