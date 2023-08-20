Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Burak K. (19) idaresindeki 38 KK 480 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir kara yolu Çağlayan köyü mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Şükran (47), Nezaket (23,) Adnan (26) ile Mira K. (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel