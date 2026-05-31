Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı
Aksaray'da bir otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hasan D. idaresindeki 68 KL 764 plakalı otomobil, Demirci Kavşağı'nda refüje çarpıp devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık