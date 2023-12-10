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Aksaray'da Otomobille Seyir Halinde İken Tabancayla Ateş Açan 3 Kişi Yakalandı

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Aksaray'da otomobille seyir halinde iken tabancayla havaya rastgele ateş açan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da otomobille seyir halinde iken tabancayla havaya rastgele ateş açan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Tacin Mahallesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, seyir halindeki 68 KH 525 plakalı otomobilden, havaya rastgele tabancayla 3 el ateş açıldığını görüp, aracı durdurdu. Otomobildeki inen Salih A. (28), Ramazan A. (38) ve Ferhat K. (31) kendilerini durduran ekiplere mukavemet gösterirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 3 kişi gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede ise 3 adet boş kovan bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin yapılan testinde, alkollü oldukları belirlendi. 3 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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