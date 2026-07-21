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Aksaray'da vinç ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Aksaray'ın Eşmekaya beldesinde otomobil ile vincin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'ın Eşmekaya beldesinde otomobil ile vincin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Mutlu yönetimindeki 68 AEC 217 plakalı vinç, Aksaray - Konya kara yolu Işıklı Kavşağı'nda Nurettin Erdoğan'ın (31) kullandığı 06 DHU 605 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan
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