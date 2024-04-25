Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erkan Ç. (24) kontrolündeki 40 BH 035 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi'nde Rıfkı İ. (59) idaresindeki 68 AD 938 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa N, İsmihan N. ve Turgut İ, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.