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Aksaray'da yoldan çıkan otobüsteki 44 kişi yaralandı

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Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı.

Y.A. (45) idaresindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 44 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yolcu otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı belirtildi.

Kazada, otobüste bulunan 41 yolcu ile 3 personel olmak üzere toplam 44 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık
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