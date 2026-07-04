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Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 1'i öldü, 9 kişinin tedavisi sürüyor

Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 1'i öldü, 9 kişinin tedavisi sürüyor
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Aksaray'da bir yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu yaralanan 44 kişiden biri hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi devam ederken diğerleri taburcu oldu.

AKSARAY'da otobüsün yoldan çıktığı kazada yaralanan 44 kişiden, Irak uyruklu Hazim Ahmet Şahap (47) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 9'unun tedavisi sürerken, diğerlerinin ise taburcu olduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Ankara-Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Irak'a giderken Yahya Akar'ın (45) kontrolünü yitirdiği 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 2 şoför, 1 muavin ile aralarında çocuklarında bulunduğu 41 yolcu yaralandı. Yaralı 44 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan şoför Yahya Akar, "İstanbul'dan Irak'a gidiyoruz. Bir anda bir baktım şarampoldeyiz" dedi.

34 KİŞİ TABURCU OLDU

Yaralılardan ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'dan tekrar ülkesine dönmek üzere yola çıkan 2 çocuk babası Hazim Ahmet Şahap, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Taksi şoförü olan Hazim Ahmet Şahap'tan geriye ise İstanbul'a gelmeden önce eşiyle çektirdiği fotoğrafı kaldı. Diğer yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin Konya'da bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Toplam 9 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtilirken, diğerlerinin ise taburcu olduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, kazanın oluş şekliyle ilgili geniş çaplı araştırmasını sürdürdüğü kaydedildi. Otobüs şoförü Yahya Akar'ın, taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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