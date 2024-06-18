Aksaray'da acı olay! Nefes borusuna kaçan kavurma sonu oldu
Aksaray'da Kurban Bayramı'nın 3. gününde acı bir olay yaşandı. Gülağaç ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki bir adam, yediği kavurmanın nefes borusuna kaçması sonucu uzun bir süre nefessiz kaldı. Yaşlı adam, sağlık ekipleri gelene kadar yaşamını yitirdi.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde nefes borusuna yediği kavurma kaçan 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşayan Memiş Teke'nin, nefes borusuna yediği kavurma kaçtı. Yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Teke'nin yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Teke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.