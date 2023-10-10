Aksaray'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletli kurye Mehmet Efe Altan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Altan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde'de, paket servisi yapan Mehmet Efe Altan yönetimindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, Ali Kağan K. (22) idaresindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Altan, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Güncel