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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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Aksaray'da bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Önder Yıldız yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

AKSARAY'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Önder Yıldız (60), yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Önder Yıldız yönetimindeki 68 AEU 150 plakalı motosiklet, kavşakta otomobille çarpıştı. Yere savrulan Yıldız, yaralandı. Otomobil sürücüsü aracıyla hızla uzaklaştı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Önder Yıldız, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBurcu Ozcan:

niye bu kadar geç davranıldı ya hemen müdahale edilemedi mi tamam kameraya çekti ama adamın kimliği niye hemen bulunmadı!

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Haber YorumlarıAli Değirmenci:

yaralandı mı işte ne diyeyim, kaza işte kaza olur bunlar böyle şeyler

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Haber YorumlarıYakup Özlük:

işte böyle bir şey olursa hep böyle oluyo ya kamera var ama sürücü kaçıyo sonra da kimliğini bulma durumu başlıyo bu adamı bulurlar umarım ama acele etmezler genelde

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