Aksaray'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Quseddin Hakimi hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mehmet S. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Quseddin Hakimi (24), hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mehmet S. (49), gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Kaskı olmayan Afganistan uyruklu Quseddin Hakimi (24) idaresindeki plakasız motosiklete, Mehmet S.'nin kullandığı 68 AEJ 526 plakalı TIR çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Hakimi, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri TIR sürücüsü Mehmet S.'yi gözaltına alırken, Hakimi'nin cesedi otopsi için Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
