Aksaray'da minibüsün çarptığı jandarma aracında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Aksaray'da ifade verirken minibüsün çarptığı jandarma aracında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 30 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sezai Karabulut, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Tır sürücüsü olan Karabulut'un, kaybolan telefonları nedeniyle arkadaşıyla Mobil Otoyol Jandarma Karakolu Aracı'nda jandarmaya ifade verdiği, bu sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 30 Eylül'de, 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bulunan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarpmıştı.

Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olmuş, minibüsteki Hışır Cihan olay yerinde hayatını kaybetmiş, Karabulut'un da aralarında olduğu 3 kişi de yaralanmıştı.