Aksaray'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

S.K. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Aksaray-Konya kara yolunun 45. kilometresinde Sergen K. kontrolündeki 68 BK 010 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü S.K. kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.