Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheli yakalandı.

EŞİNE MEZAR BAŞINDA ATEŞ ETTİ

İlçeye bağlı Oğuzlar köyünde H.E.Y. (46), boşanma aşamasındaki eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç'ye (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ABLASI AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. H.E.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bayramda bile her güne kadın cinayetleriyle başlıyoruz nasıl bir ülkeye denk geldik 6 milyar 7 milyar yaşındaki dünyada Hacı bu ülkede doğduk da başka bir zaman diliminde niye değil niye şimdi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

En acı bayram