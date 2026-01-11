Haberler

Aksaray'da 9 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Güzelyurt ve Ortaköy ilçelerinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 aileden 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi olan hastaların tedavisi devam ediyor.

AKSARAY'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 farklı aileden 3'ü çocuk, 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde Mustafa Akça (70) ve eşi Aynur Akça (69), gece geç saatte ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden Mustafa Akça, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Akça çifti, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ortaköy ilçesinde de Cafer Özbulduk (70), eşi Zülayha Özbulduk (58), 2 kızı ile 3 torunuda kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. 3'ü çocuk, 7 kişi ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özbulduk ailesinin bireyleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki ailenin bireylerinin durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz