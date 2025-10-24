Haberler

Aksaray'da Kaza: Üç Kardeş Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Azmi, Salih ve Tamer Çıracı kardeşler yaşamını yitirdi. Cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

AKSARAY'ın Eskil ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sokarıklı köyü yolu Gölbez Yaylası mevkisinde meydana geldi. Azmi Çıracı yönetimindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı ve yanındaki kardeşleri Salih Çıracı ile Tamer Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Hasan Solak ise gözaltına alındı.

3 KARDEŞ, TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen Çıracı kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından Eskil Devlet Hastanesi morgundan alınıp Gölbez Yaylası'na getirildi.

Kılınan namazın ardından 3 kardeşin cenazesi, yayla mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
