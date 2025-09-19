Aksaray'da Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Oğul Yaralandı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki İbrahim Doğan yaralanırken, annesi 50 yaşındaki Faden Doğan kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Aksaray'da otomobil sürücüsü İbrahim Doğan'ın (19) yaralandığı, yanındaki annesi Faden Doğan'ın (50) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sedat Özer'in kullandığı TIR, sinyalizasyon ışıklarında duruyor. Bu sırada hızla gelen Doğan'ın kullandığı otomobil, TIR'a çarpıyor.
Hilmi YOL/AKSARAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel