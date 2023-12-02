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Aksaray'da kavgada pompalı tüfekle 2 kişi yaralandı

2 Aralık 2023 22:26 Son Güncelleme: 22:28 Abone Ol

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada Kaan K. ve Onur K. isimli kişiler pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayın ardından Abdullah D. kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri Abdullah D'yi yakalamak için çalışma başlattı.