Evliliklerinden 7 yıl sonra dünyaya gelen kızının karne heyecanına ortak oldu

Aksaray'da karne alan ikinci sınıf öğrencisi Eylü Su, babası Ahmet Mahmut Genç tarafından çiçekle karşılandı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından kızıyla mutluluğu paylaşan Genç, karne gününü hayal ettiğini belirtti.

Ahmet Mahmut Genç, elinde çiçekle Laleli İlkokulu bahçesinde 2. sınıfa giden kızı Eylül Su'nun karne almasını bekledi.

Eylül Su, karne aldıktan sonra gördüğü babasına sarıldı.

Ahmet Mahmut Genç, AA muhabirine, 7 yıllık tedavi sürecinin ardından çocuk sahibi olduklarını söyledi.

Kızının mutlu olmasını istediğini anlatan Genç, "Hep karne gününü hayal ederdim. Kızımı bir saattir bekliyorum. Ona baktıkça, mutlu oluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

