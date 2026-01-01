Haberler

Aksaray'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, buzlanma tehlikesi nedeniyle kreşler ve okulların kapalı olacağını açıkladı.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yağan kar yağışıyla oluşması muhtemel buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

