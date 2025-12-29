Haberler

Aksaray'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık'ta tüm resmi eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli personel bir gün idari izinli sayılacak.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor