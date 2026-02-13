Haberler

Aksaray'da Vali Murat Duru öncülüğünde kan bağışı yapıldı

Güncelleme:
Aksaray'da Vali Murat Duru öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde, yerel yöneticiler ve vatandaşlar bir araya geldi. Duru, Kızılay'ın dünya çapında önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Aksaray'da Vali Murat Duru öncülüğünde kan bağışında bulunuldu.

Ulu Cami önünde kurulan alanda Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve kurum amirleri kan bağışı yaptı.

Duru, gazetecilere, kan bağışı gibi önemli etkinliğe imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kızılay'ın milli ve hayırsever bir dernek olduğunu belirten Duru, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir köşesine yardım ulaştıran bir kurumdur. Kızılay'ın en önemli görevlerinden biri de sağlığı yerinde, kan verebilecek durumdaki vatandaşlarımızdan kan toplayarak bunu ihtiyacı olan insanlarımıza ulaştırmaktır. Yılda en az iki defa kan veriyorum. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

